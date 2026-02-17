トルコで目撃されたのは、カメラに迫るトラック。衝突事故の瞬間です。雪が降り積もった山あいの道を、トラックがスピードを緩めることなく下ってきます。すると、縁石に接触。辺りに雪をまき散らし、はずみで方向が変わり、いきおいそのままに突進しました。現地メディアによりますと、運転していたのは50歳の男性。雪道でスリップしてハンドル操作ができなくなり、暴走してしまったということです。幸い、この事故によるけが人は