ガールズバンド・SILENT SIRENでキーボードを担当する、黒坂優香子さん（36）が17日、妊娠したことを公式サイトで発表しました。公式サイトには、黒坂さんのコメントが掲載され「大切なご報告があります。この度、新しい命を授かりました」と、妊娠したことを報告しました。続けて「それに伴い、現在予定している2月27日の私たち主催の『SHE SCREAM ROCK vol.2』と3月1日のイベント出演をもって、しばらくの間ライブ活動をお休みし