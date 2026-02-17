東京映画会（東京スポーツなど在京スポーツ紙７紙の映画担当記者で構成）が選ぶ「第６８回ブルーリボン賞」授賞式が１７日、東京・千代田区のイイノホールで開催。監督賞を「ＴＯＫＹＯタクシー」の山田洋次監督が受賞した。同作は、タクシー運転手（木村拓哉）が、東京を見納めたいという８５歳のマダム（倍賞千恵子）を乗せ、思い出の地を走る物語だ。４８年ぶり、３度目の監督賞受賞となった山田監督は「最初に（監督賞）