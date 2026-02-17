漫才コンビ「マーメイド」の田村境祐とテクニック。が１７日、大阪・読売テレビ局内で行われた「マウスコンピューターｐｒｅｓｅｎｔｓ第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」（３月１日午後３時）の記者会見に出席した。ｙｔｖ漫才新人賞は、２０１１年に創設された若手の漫才師の登竜門と呼ばれる賞レース。昨年は審査員として出演した「霜降り明星」粗品による忖度なしの辛口審査が話題となった。今年は事前ＲＯＵＮＤを勝ち上