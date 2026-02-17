アイドルグループ「ＨＫＴ４８」の公演で体調不良による欠席メンバーが相次いでいることが１７日、わかった。公式サイトが発表した。同サイトでは「明日（２０２６年２月１８日（水））の公演に出演予定でした、石松結菜、北川陽彩、中野南実、松永悠良、龍頭綺音は体調不良のため、大事をとり休演させていただきます」と告知。５人が体調不良のため１８日のチームＨ「目撃者」公演を欠席すると発表した。休演によるキャンセル