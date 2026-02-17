音楽プロデューサーで実業家としても活躍する「ＳＫＹ―ＨＩ」こと日高光啓（３９）が代表取締役ＣＥＯを務める音楽事務所「ＢＭＳＧ」の公式サイトが１７日、更新。取締役ＣＯＯ・社外取締役候補者の決定およびリスクコンプライアンス室の設置を発表した。同サイトで、「２０２５年１２月２５日付で公表いたしました経営指針に基づき、経営の透明性向上と監督機能の強化を目的とした新経営体制への移行にあたり、新たに取締役