17日は中国の旧正月｢春節｣。日本への渡航自粛の影響は石川県内にも広がっています。95億人が移動するとも言われる中国の大型連休の春節。石川県小松市の体験施設で聞こえていたのは北京語です。台湾からの観光客：「春節で子供たちも冬休みだから旅行に来ました」 台湾からの観光客が金箔張りを体験していました。台湾からの観光客：「台湾の国花で(亡くなった)妻と見に行っていたから、ウメを描いた」こちらの施設では春節の需