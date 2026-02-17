巨人は１７日、那覇でロッテとの練習試合に臨んだ。スポーツ報知評論家の宮本和知氏が目にしたのはサブロー・ロッテのそつのない走塁だった。雨で途中で終わったのは残念だったけど、攻撃面ではロッテの走塁が印象に残ったね。まずは、５回無死一塁。池田の大きな中飛で一塁走者の上田が二塁へ進塁した場面だ。続く松川の適時二塁打でしっかり生還した。また、さらに１死二塁の場面。二走の松川が宮崎の左前の飛球に迷わず