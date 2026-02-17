山形新幹線の仮称・米沢トンネルの早期事業化に向けて、県やJRなどで構成する検討会議が17日開かれ、年度内に県とJRが協定を結び、整備に向けた共同調査に着手する方針を県が示しました。山形新幹線の仮称・米沢トンネルは、雪や動物との衝突などで運行に影響が出やすいとされる福島県境区間を安定して走行するために整備を目指しているものです。JR奥羽線の福島県・庭坂駅から米沢駅の間のおよそ23キロ区間で整備が計画され、県と