防災・環境対策・スポーツ振興特別委員会岡山県議会 岡山県は17日、新しいスタジアムの整備について検討する協議体を2026年度早々にも設置したい考えを明らかにしました。 岡山県議会の「防災・環境対策・スポーツ振興特別委員会」で、岡山県の担当者が議員の質問に答えたものです。 県の担当者は、整備の可能性を探る協議体について「今、委員を選考している」とした上で、2026年度早々にも協議体での