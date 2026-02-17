山形県山形市の東海大山形高校で現在3年生の女子生徒が2024年に部活動内でいじめを受けたとして、学校を運営する法人に慰謝料などの支払いを求めた裁判の第1回口頭弁論が17日開かれました。被告側は争う姿勢を見せました。この裁判は、東海大山形高校に通う現在3年生の女子生徒が、2024年に部活動内で生徒や顧問からいじめを受け、精神的な苦痛を被ったなどとして、学校を運営する東海山形学園に慰謝料など330万円の支払いを求めた