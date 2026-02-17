ユーロ圏１０年債利回り格差拡大、仏５９、伊６２ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%） ドイツ2.734 フランス3.322（+59） イタリア3.351（+62） スペイン3.119（+39） オランダ2.804（+7） ギリシャ3.346（+61） ポルトガル3.106（+37） ベルギー3.254（+52） オーストリア3.038（+30） アイルランド3.012（+28