架空の投資話を持ちかけ現金・約1億3900万円をだまし取ったとして、詐欺の罪に問われている男の初公判が2月17日、高知地裁で開かれ、男は「一切の否認はしません、認めます」と起訴内容を認めました。詐欺の罪に問われているのは、神奈川県横浜市の会社役員・太田久哉被告（58歳）です。起訴内容などによりますと太田被告は、2018年12月から2019年3月にかけて、高知市の60代の男性に「中古のOA機器を買い付けて海外に転売する事業