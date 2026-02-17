引き締まった体や筋肉の美しさを競う世界大会で3位に入った男性が、2月17日に高知県知事を表敬訪問しました。この男性、ちょっと意外な職業なんです。高知県庁を訪れた甲藤壽一さん。職業は香美市の神社八王子宮の宮司です。甲藤さんが、身にまとっている装束を脱ぐと―。筋骨隆々とした肉体を茺田知事に披露しました。甲藤さんは、バランスのとれた上半身の筋肉の美しさを競うフィットネス競技・「フィジーク」