あすは強い寒気が流れ込むため、北日本の日本海側と北陸で大雪のおそれがあります。一方、関東から九州は記録的に雨の少ない状態が続いていて、この状態は今後1か月程度は続く見込みです。あすは、低気圧が通過する北陸と北日本は午後から雪が降りやすく、山沿い中心に大雪になりそうです。北海道は風も強く、吹雪いて、ホワイトアウトになるおそれもあります。北陸から北の日本海側では雷や竜巻などの突風にも注意が必要です。山