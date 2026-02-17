浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」が18日、開幕する。17日は前検が行われた。小林瑞季（34＝川口）が何やら悟りを開いたようないい表情をしている。「前節山陽の後、お伊勢参りに行ってきたんです」。聞けば、伝統的しきたりにのっとって、さまざまなメニューをこなしたという。二見興玉神社→猿田彦神社→外宮→内宮と回り、御神楽（神楽殿で舞も神様にささげるご祈祷）も受けた。お気に入りの神棚も購入し