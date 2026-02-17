フィギュア会場でペアのフリーを観戦するシモーン・バイルスと、夫でNFLベアーズのジョナサン・オーウェンズ＝16日、ミラノ（ゲッティ＝共同）体操女子で通算7個の五輪金メダルを獲得したシモーン・バイルス（米国）が三浦、木原組の演技を「間違いなく完璧だった」と評価した。国際オリンピック委員会（IOC）の公式サイトによると、ペアのフリーを会場で観戦。世界選手権覇者として五輪に臨むことは「大きなプレッシャーを伴う