公正取引委員会は17日、スマートフォン向けアプリ市場などの独占や寡占状態を規制するため昨年12月に全面施行した「スマホ特定ソフトウエア競争促進法」（スマホ新法）の規制対象となった米IT大手のアップルとグーグルが提出した順守報告書を公開した。両社はアプリ事業者が外部決済を利用できるよう変更したが、事業者側からは「根拠のない手数料」と憤る声が上がる。アプリの購入や利用料金の支払いはこれまで、両社の公式ア