東京税関が2025年に空港などで押収した違法薬物は2.7トンを超え、過去最多となりました。東京税関によりますと、2025年に押収した覚醒剤や大麻などの違法薬物は、約2721キログラム（速報値）にのぼり、過去最多となりました。末端価格にして534億7000万円相当になるということです。2025年6月には、過去最大となる1トンを超える大麻草を押収したことに加え、飛行機の乗客による違法薬物の密輸入が増加していることが過去最多となっ