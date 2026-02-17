元西武の松坂大輔氏（45＝スポニチ本紙評論家）が16日（日本時間17日）、自身がキャスターを務めるテレビ朝日「報道ステーション」の取材でブルージェイズのキャンプ地を訪問。岡本和真内野手にインタビューを行った。まだ時差ぼけもあり「時差調整をしながら軽く体を動かしている感じ」としたが、フリー打撃では「さすがの飛距離を見せていましたね」と松坂氏。昨季はカブス・鈴木が日本選手の右打者最多の32本塁打をマーク