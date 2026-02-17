『宇佐卓真1st写真集 36.5℃』（KADOKAWA）が2026年4月11日に発売される。また2月16日より予約受付が開始された。 【写真】『宇佐卓真1st写真集 36.5℃』紙面では裸姿も披露 ドラマや映画への出演、音楽活動などを通して活動の幅を広げる俳優・宇佐卓真（うさ たくま）。2018年に本格的に俳優活動をスタートし、AbemaTV『オオカミくんには騙されない』（2018）で一躍話題に。ドラマ『２５時、赤坂で』（2024）、『２５