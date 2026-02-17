『ヤバすぎ！超危険ないきもの図鑑』（監修：今泉忠明／双葉社）が2026年2月18日に発売される。 【写真】「肉よこせぇ」パンダは危険な動物？ 本書は累計発行部数420万部を突破した『ざんねんないきもの事典』（高橋書店）の監修者である今泉忠明が監修した最新作であり、驚くような「危険ないきもの」を集めた一冊だ。 人間にはほとんど無害な動物が多く生息する一方で、日本で多くの人々から親しまれているパンダも危険