秋田ノーザンハピネッツは2月17日、キアヌ・ピンダーが「2028年ロサンゼルスオリンピック」に向けた3x3バスケットボールのオーストラリア代表候補に選出され、24日から28日にかけて行われる代表合宿に参加することを発表した。 オーストラリア出身で現在30歳のピンダーは、210センチ103キロのビッグマン。母国をはじめ、ポーランドやスペイン、中国のチームを経て、「りそ