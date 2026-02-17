『SFが読みたい！ 2026年版』（早川書房／2026年2月12日刊）にて「ベストSF2025」（対象期間：2024年11月～2025年10月刊行分）が発表された。 【写真】東京創元社の作品が多数ランクイン 「ベストSF2025」海外篇の第1位に選ばれたのはR・F・クァン『バベル』（古沢嘉通・訳／海外文学セレクション）。銀と、ふたつの言語における単語の意味のずれから生じる翻訳の魔法によって、大英帝国が世界の覇権を握る19世紀。英