日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限2945(2769) 6月限15(15) TOPIX先物 3月限3182(3182) 日経225ミニ 3月限 68963( 68963) 4月限 514( 51