【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サンボマスターが「とまどうほどに照らしてくれ」のMVを公開した。 ■コンセプトは「歌詞のワンフレーズワンフレーズが架空の“名シーン”の連なりになる」 この曲は、2025年夏に放映された“サッポロ生ビール黒ラベル”のCMシリーズ「大人エレベーター」第47弾の特別篇CM楽曲。 MVは、漫画家・小山ゆうじろうの全編描き下ろしによる