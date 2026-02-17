大阪3月限 日経225先物56610-290（-0.50％） TOPIX先物3772.0-24.0（-0.63％） 日経225先物（3月限）は前日比290円安の5万6610円で取引を終了。寄り付きは5万6880円と、小幅に売りが先行して始まった。直後には5万6950円とプラス圏を回復する場面もみられたが、現物の寄り付き後に軟化し、一気に5万6500円を割り込んだ。売り一巡後は5万6450円～5万6600円辺りでの保ち合いをみせていたが、前場終盤にかけ