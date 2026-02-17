依然高止まりが続くコメの価格について、専門家はに聞いてみました。 ■宇都宮大学 小川真如助教 「供給の方がダブついているということで、ある程度 値段が下がるだろうという見込みがコメ関係者のなかでは強くなってきているわけなんですけれども。なかなかそうはなっていないのが現状。」 ダブつきの要因は、『輸入米』と『備蓄米』。 とくに、『備蓄米』は政府の買い戻しのタイミングが業者の価格設定に影響するといい