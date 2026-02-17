高止まりの状況が続いていたコメの価格は、値下がりの兆しが見え始めています。一方、コメ農家では今シーズンの田植えに向け、種もみの選別作業が行われています。 上越市のグリーンファーム清里では、イネの苗づくりに使われる種もみの選別作業がピークを迎えています。 ■グリーンファーム清里 保坂一八社長 「こっちの方が充実度がある、いい種もみ。こっちでパラパラと出てくるの