日経平均株価 始値56819.37 高値56926.24 安値56135.12 大引け56566.49(前日比 -239.92 、 -0.42％ ) 売買高22億7457万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆3092億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は4日続落、一時650円以上下落する場面も ２．前日の米株市場休場で手掛かり材料難のなか買い手控