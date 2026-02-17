いよいよ明日(18日)、メダルをかけた戦いが始まります。ミラノ・コルティナ五輪の『フィギュアスケート女子シングル』に出場する、新潟市出身の中井亜美選手が公開練習に臨みました。 また、銅メダルを獲得した妙高市の専門学校生・山田琉聖選手は、帰国会見で早くも4年後への思いを語りました。 自身初のオリンピックの大舞台に立つ新潟市出身・中井亜美(17歳)。共に女子シングルに出場する坂本花織・千葉百音と共に