●河津桜やウメの咲き具合は 花粉シーズンの途中経過を知る目安にも●スギ花粉が早くも飛散急増中 今週後半の暖かさで一段と飛散増も●しばらく晴れ間多い日々 3連休は後半ほどスッキリせず＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう17日(火)の県内は透明度の高い晴れ渡る空、そしてタップリ降り注いできた日ざしの温もりに、春の心地よさを感じることができました。 また、日差しの力強さだけでなく、春に向かって季節が動いている