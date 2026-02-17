北ガスグループの２月１７日の会見で、現場の住宅に取り付けられたガス管に、直径２ミリほどの穴が開いていたことが明らかになりました。この穴は腐食によってできたとみられていて、住宅敷地内の地上部分にあったということです。北ガスグループは今後、この穴からガスが漏れていたかどうかなどについて調べるということです。この穴の存在と関係があるかはまだわかっていませんが、爆発事故が起きる直前に、現場とな