22年北京五輪金メダルで、ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード男子ハーフパイプで7位だった平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が17日、自身のインスタグラムを更新し、大会を終え、思いをつづった。1月17日のW杯第5戦決勝で複数箇所の骨折および打撲と診断され満身創痍（そうい）で臨んでいた。超人的回復で出場を果たしたが、表彰台に届かなかった。平野は「まず、最初に沢山の応援心からありがとうございました皆さ