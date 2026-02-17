◇練習試合ロッテ3―3巨人（2026年2月17日沖縄セルラースタジアム那覇）ロッテの先発・石川柊太は2回を無安打無失点、ただ2四球を与えるなど課題の残る今季初登板となった。ソフトバンクから国内FA権を行使して移籍2年目。この日は本人の中で「現在地の把握」と位置付けての登板だった。初回は松本を右飛、丸を中飛、皆川を左球と6球で3者凡退に抑えたが、2回は1死から大城に四球、2死後にはリチャードにも四球を与えた