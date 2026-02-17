衆院は17日の各派協議会で、聴覚障害がある自民党の斉藤里恵衆院議員＝比例東海＝に配慮し、音声を文字に変換する機器の本会議場への持ち込みを了承した。本会議場への電子機器持ち込みは原則禁止だが、議事参加に支障が生じないようにするための「特例」（衆院事務局）としている。「筆談ホステス」の著書で知られる斉藤氏は、東京都北区議や都議を経て8日投開票の衆院選で初当選した。北区議会では、音声から起こした文字を