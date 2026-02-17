東京区検は17日、ブログを開設するために虚偽情報でレンタルサーバーを契約したとして、私電磁的記録不正作出・同供用罪で紀田浩氏（61）＝大阪府河内長野市＝を略式起訴した。東京簡裁は同日、罰金20万円の略式命令を出した。警視庁によると、ブログのタイトルは「ラオスの帝王ラオジーブログ」で、ラオスでの児童買春体験談とみられる記事が投稿されていたという。起訴内容によると、2022年10月、虚偽の電話番号などを送信