手取川に油が混入し、石川県の管理する水道水の供給が一時停止した問題で、山間部の事業所から約100リットルの油が流出していたことが分かりました。17日、石川県が明らかにしたのは…石川県・馳 浩 知事：「2月10日に、油漏れ事故を発生させたとの報告を受けました」事故があった今月10日。手取川の支流にあたる直海谷川周辺の事業所から、油事故を発生させたと16日、石川県に報告がありました。今月10日、4時間半にわたって石川