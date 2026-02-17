石川県白山市の化学メーカーの工場で、地下水から国の指針値の約2000倍にあたる有機フッ素化合物が検出されました。有機フッ素化合物が検出されたのは、白山市湊町にあるDIC北陸工場です。山東 徹也 記者：「工場の敷地の奥にある井戸から、基準を超える有機フッ素化合物が検出されたというこです」 1月6日、敷地内2か所の浅い地層の地下水を採水したところ、環境省が定める指針値の2000倍にあたる有機フッ素化合物