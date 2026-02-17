阪神・岩崎優投手（３４）が１７日に沖縄・宜野座キャンプに合流。キャッチボールやブルペン投球で汗を流した。第３クールまで具志川で調整を続けていた左腕。「１番大事なのはケガをしないことなので、コンディションに気を遣いながら投げ込みはしっかりやりつつ。球数も結構放れてきましたし順調に来てるかなと思います」と手応えを口にした。昨季は５３試合に登板し、守護神としてチームのリーグ優勝に貢献。今季は１０年