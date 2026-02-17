全日本プロレスの３冠ヘビー級王者・宮原健斗（３６）が、マスコミへの?ひいき?を要請した。宮原は２３日大田区大会で斉藤ジュンとのＶ５戦を控えている。１７日都内で行われた会見に出席すると、大田区大会の看板の写真を取り出した。宮原は写真を指さしながら「巨大看板のデザインを見たか。何度も見直したが斉藤ブラザーズしか映っていない」と解説する。確かに右にジュン、左にジュンの弟、斉藤レイが大きく写っているだ