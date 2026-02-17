浜松オートのＳＧ「第３９回全日本選抜オートレース」が１８日、開幕する。注目は長田稚也（２５＝飯筭）だ。今年は伊勢崎Ｇ?で優勝し、飯筭Ｇ?も優勝戦進出。そして前走山陽Ｇ?で優勝と破竹の勢いを見せている。「上出来。状態がいい中でリズムを崩していない」と上昇気流をつかんでいる。前検も「１人で走った感じは良さそう。直線のトルクがあって乗りやすい。跳ねも全くない」と機も変わらず充実だ。そんな中