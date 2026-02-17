山時聡真と菅野美穂がダブル主演する映画『90メートル』より、主人公・佑（山時）と母・美咲（菅野）の日常が垣間見える場面写真と、母の願いを凝縮した30秒予告が解禁された。【動画】菅野美穂演じる母の願いを凝縮――映画『90メートル』30秒予告新進気鋭の監督・中川駿によるオリジナル企画を映画化した本作は、人生の岐路に立つ高校生の息子と、難病を抱えるシングルマザーの揺るぎない愛をつづった感涙の物語。母親を看病