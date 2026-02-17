スノーボード男子ハーフパイプミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプに出場した平野歩夢（TOKIOインカラミ）が17日、インスタグラムを更新。感謝の言葉を記した。1月に複数箇所の骨折を負いながら奇跡的に立った夢舞台。2大会連続の金メダルはならず7位だったが、魂のランで列島に感動をもたらした。五輪開幕20日前の1月17日、ラスト実戦だったW杯（スイス・ラークス）で、板が折れ曲がるほど激しく転倒。顔か