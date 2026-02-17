ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依が17日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」グラビア姿にも驚きの声（22枚）グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。今回投稿したのは、ミニスカの衣装姿。