ニトリは、約1万人の体格データをAIで分析して導き出したアルゴリズムに基づき、寝心地を自動で最適化する「AIマットレス」を、2026年4月下旬に発売します。実売価格は39万9900円（税込）。 「AIマットレス」 記事のポイント 睡眠中の姿勢や動きに合わせてエアスプリングの硬さを自動調整する進化系マットレス。約1万人の体格データを分析したAIアルゴリズムに基づいているので、年齢や体格を問わず心地よい硬さで寝るこ