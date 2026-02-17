ファッションモデルのマギーが17日までに自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。【写真】マギー、水着姿が「スタイル抜群」「魅力的」極小の水着も（10枚）昨年5月に33歳を迎えたマギー。誕生日に投稿した写真では、上品な赤の水着姿を披露。その後も様々な水着姿を公開し話題を呼んだ。今回は「ドバイの思い出、最終日だけOFFだったので友達みんなでPOOOOOL」とつづ