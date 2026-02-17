◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）美浦トレセン＝２月１７日ブライアンセンス（牡６歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ホッコータルマエ）は重賞初制覇だった２５年のマーチＳを含め、全７勝中６勝が右回り。左回りは２４年８月（中京）以来１０戦ぶり、東京のダートマイルとなると２３年１０月以来、実に１５戦ぶりとなるが、田中宏明調教助手は「（馬は）昨年の初め頃から間違いなく良