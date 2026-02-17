３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が１７日、宮崎合宿第２クール初日を総括した。「（１６日に）休んでここから試合（に向けて）というところで（状態は）上がっているなというのは明らか。内野手のバッティングとかもろもろまだ見ていないですが、精力的に守備に入ったりランニングしたりしているのを見ると、意識的に上げているのかなと思います」とナインの