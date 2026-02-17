SOIL&”PIMP”SESSIONSが、東京キネマ倶楽部にて2026年3月21日に開催するワンマンライブ＜Night in Gale Vol.2＞に迎えるゲストアーティストを発表した。本公演は、2025年3月に同会場で行った＜Night in Gale＞に続き、2年連続で開催するワンマンライブとなる。出演は、ソイルの4人のメンバー、タブゾンビ（Tp）/ 丈青（Pf）/ 秋田ゴールドマン（B）/ 社長（Agitator）に加え、ドラムにサポートメンバーの小名坂誠哉を迎えるこ